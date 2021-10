Notizie Udinese – I precedenti con i rossoblù: regna l’equilibrio

Domenica l'Udinese affronterà il Bologna. Le due squadre si sono già affrontate settantadue volte. Regna l'equilibrio

I ragazzi di Gotti non riescono a portarsi a casa la vittoria dalla trasferta di La Spezia. E’ passato più di un mese. Da quel giorno, l' Udinese ha raccolto un solo punto in quattro partite. Domenica contro il Bologna non sono ammessi passi falsi. La posta in palio è troppo preziosa. Vincere significherebbe raggiungere proprio i felsinei a quota undici punti. Nel frattempo, vediamo i precedenti tra i due club. Bianconeri e rossoblùsi sono già affrontati settantadue volte.

L'Udinese, in totale, ha realizzato ottantasei gol. I rossoblù novantasei. Il migliore marcatore dei friulani è Di Natale con otto reti segnate, mentre per il Bologna comandano Cervellati e Cappello a quota sette. Dei giocatori a disposizione di mister Gotti solamente Pussetto (due volte), Pereyra ed Arslanhanno già segnato ai felsinei. Per quanto riguarda i ragazzi di Sinisa Mihajlovic, invece, è finito sul tabellino per ben due volte Orsolini. Un gol per Svanberg e Santander. Sfida dal sapore speciale sia per Sebastian De Maio che ber Kevin Bonifazi, gli ex della gara. Tuttavia, il difensore classe '96 sarà costretto a saltare il match a causa di un infortunio. Nel frattempo, torniamo a parlare di calciomercato. Marino prova lo sgarbo ad una diretta concorrente. Il rinnovo sembra lontano. Ecco la situazione <<<