Udinese – Reja: “Sanchez? Dovrebbe essere impiegato…” Le parole

"È evidente che la mancanza del francese ha avuto un ruolo decisivo, poiché è lui a orchestrare le trame offensivo, l'uomo che accende la luce. Tuttavia, la sua assenza non può esonerare l'Udinese dalle critiche. La squadra ha disputato la partita meno intensa delle ultime sette, proprio nel momento in cui avrebbe potuto cambiare passo e mantenere la zona coppe".

Sullo schieramento di Sanchez al posto del francese: "È difficile esprimere un'opinione su questa decisione, poiché la squadra va vissuta quotidianamente e dall'interno. Ritengo però che sia stata presa per mantenere l'equilibrio e non stravolgere la struttura del gruppo. Osservando il match, credo che Sanchez dovrebbe essere impiegato maggiormente sulla trequarti e nei finali di gara, mentre Lucca, per le sue caratteristiche, andrebbe servito in area per sfruttare la sua forza nei colpi di testa". Le ultime di mercato: Addio a giugno? Decisione dei Pozzo su Sanchez <<<