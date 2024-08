News Udinese | Ufficiali i numeri di maglia! Ecco gli esclusi

A poche ore dal primo match della stagione, quello di domani in Coppa Itala contro l'Avellino, sono usciti i numeri di maglia. Un momento importante, visto che ha dato anche segnali importanti in chiave mercato. Non sono stati assegnati infatti i numeri a Success e Joao Ferreira che a questo punto si possono sentire liberi di cercare un altra squadra. L'altra novità è che il nigeriano ha liberato la numero 7 per un ritorno vicino.Andiamo a conoscere i numeri dei bianconeri <<<