Notizie Udinese – Abankwah resterà ad Udine? I dati sul giocatore

James Abankwah potrebbe proseguire la sua carriera con il Watford . Il difensore irlandese, che è stato trasferito in prestito dall'Udinese alla squadra inglese lo scorso gennaio, ha fatto benissimo in Championship e stando a quanto riportato dal giornalista che segue gli Hornets, Andrew French, dovrebbe restare con i Pozzo .

Così la famiglia Pozzo dovrà mettere in conto che il giocatore potrebbe tornare ancora in Italia oppure rimanere in Inghilterra aumentando o diminuendo il possibile numero futuro dei giocatori bianconeri per la prossima stagione. Le ultime di mercato: Zico sceglie il suo successore: colpo dalla Scozia <<<