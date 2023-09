news Udinese | Retroscena Fabbian: “Ho aspettato due giorni i bianconeri”

Le parole di Fabbian

Il calciatore della Nazionale U21 ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport ritornando sul mancato passaggio all'Udinese dopo la fumata nera dell'operazione: "Sono stato a Roma due giorni per le visite mediche per l'Udinese. E aspettavo. Considerando tutto non ho saputo cosa sarebbe stato di me per un mese. È stato estenuante, ma intanto ero andato in tournée con l'Inter. Se c'era la Salernitana? No. Appena è arrivato il Bologna ho detto sì subito, per l'organizzazione, il livello alto e le parole di Motta". Un matrimonio sfumato che magari potrà realizzarsi in futuro.