Udinese – Il riassunto di una giornata infuocata / Doppio colpo a sorpresa

Ad oggi il team gestito dalla famiglia Pozzo ha chiuso per un centrocampista a titolo definitivo e soprattutto per un difensore che potrà prendere (a tutti gli effetti) la casella lasciata vuota da Rodrigo Becao. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i dettagli delle operazioni. Partiamo con la rassegna stampa <<<