Riassunto e highlights di Udinese-Sassuolo (2-2): fa tutto Bijol / News

Fa tutto Bijol. Assist, autogol e gol! Ma procediamo per gradi. Calcio d’inizio, dopo pochi passaggi la sfera finisce sui piedi di Bijol che con un lancio chilomtrico serve Udogie. Il ragazzo si mette in proprio e con il piede debole fa un gran gol dando inizio a quello che sarà un match pirotecnico: 1-0. È il gol più veloce della stagione. All'Udinese sono bastati 25 secondi per passare in vantaggio. Dopo pochi minuti, però, Matheus Henrique calcia in porta, colpisce proprio Bijol e la traiettoria del pallone spiazza Silvestri che, forse, avrebbe potuto essere un po’ più reattivo ma sicuramente non era facile. Insomma, tutto da rifare: 1-1. E' l'ottavo gol preso dai friulani nei primi 15 minuti. Un record negativo per i ragazzi di Sottil che sicuramente rappresenta un dato sul quale ragionare.