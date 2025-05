Udinese – Il ricavo dal campionato: serve l’Europa per costruire? Il punto

L'Udinese ha concluso in dodicesima posizione ricevendo un ritorno economico che non fa altro che bramare l'Europa per costruire e non cedere

Lorenzo Focolari Redattore 28 maggio 2025 (modifica il 28 maggio 2025 | 13:26)

L'Udinese ha concluso la stagione di Serie A al dodicesimo posto in classifica. Si tratta di una stagione che per certi tratti ha visto la squadra bianconera poter prendere la rincorsa per un assalto alla Conference League. Sfumato presto tale sogno è rimasta la salvezza ottenuta con mesi di anticipo chiudendo così il campionato 2024/2025 nella parte sinistra della classifica.

Esiste però un beneficio economico proveniente da questo posizionamento. Quanto ha incassato la squadra bianconera dalla dodicesima posizione? Secondo quanto riportato dai giornali locali, l'Udinese ha ricevuto dalla Lega Serie A 2,8 milioni di euro, provenienti da una parte della distribuzione dei diritti televisivi. Se avessero raggiunto il decimo posto, i bianconeri avrebbero guadagnato un milione in più. Al Napoli vincitore è stata invece assegnata una cifra di 15,7 milioni di euro.

Questo solleva un grande problema riguardante le cifre assegnate dal campionato italiano rispetto a quelli stranieri. Così si afferma soltanto la necessità di doversi qualificare in Europa per avere un ritorno economico tale da poter sviluppare i propri progetti.