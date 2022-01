News Udinese – Ricomincia la preparazione / Le ultime dal Bruseschi

La squadra bianconera ha ricominciato la preparazione sui campi del Bruseschi. Sembra essere quasi un nuovo primo giorno di scuola. Le utlime

Redazione

La squadra bianconerasembra essersi messa alle spalle quello che senza ombra di dubbio si può definire come il peggior momento della stagione. Ora bisogna soltanto lavorare in vista del futuro e recuperare tutti i componenti del gruppo squadra. Non sarà una situazione semplice, ma si hanno ben sette giorni per poter affinare (di nuovo) gli schemi tattici e presentarsi a Genova nel miglior modo possibile. Intanto la squadra si è allenata già questa mattina, subito dopo il match contro i bianconeri di Max Allegri. Andiamo a vedere come è andata questa seduta e come il team intende avvicinarsi al prossimo match. Le ultime dal campo.

Idee chiare

Il team bianconero vuole dimenticare il prima possibile le due sconfitte consecutive maturate contro l'Atalanta e il team torinese. Due partite in cui i giocatori hanno dato tutto, ma la situazione esterna era impossibile da gestire. Il modo migliore per poter dimenticare questi due incontri e quello di mettersi a lavoro sin da subito. L'obiettivo può essere uno solo: ipotecare la salvezza contro il Genoa. Nessuno dei due team avrà voglia di perdere e il pareggio potrebbe essere inutile ai fini della classifica. Nel mezzo, non va dimenticato lo scontro di Coppa Italia. Una partita che può far sognare i quarti di finale della competizione nazionale. Intanto ecco come si è comportata la squadra sul campo.

La seduta

Questa mattina è andato in scena un allenamento di scarico per tutti i giocatori che ieri sono partiti titolari contro la società piemontese. Gli altri, invece, hanno svolto una normale seduta. Il calendario è serratissimo e l'incontro di Coppa Italia e dietro le porte, motivo per cui già domani sarà ora di rifinitura. Solo dopo la squadra partirà per la capitale.