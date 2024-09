Ex Udinese – Vi ricordate Cristo? Il bomber inizia una nuova avventura

L'ex Udinese, Cristo Gonzalez è pronto per iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio. Dopo la sfortunata parentesi con i bianconeri la sua carriera è andata indubbiamente in crescendo. Non a caso nell'ultima stagione ha militato da assoluto titolare nella prima serie portoghese, realizzando anche 15 reti e mettendo a referto 9 assist in 34 presenze.