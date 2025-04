Udinese News – Il ricordo del club per Piermario Morosini

In occasione di questo 14 Aprile, il club friulano ha deciso di ricordare Piermario Morosini, ex bianconero, scomparso 13 anni fa

Era il 14 Aprile 2012 quando, al trentunesimo minuto della partita Pescara - Livorno , un giovane calciatore della squadra ospite crollò a terra. Si trattava di Piermario Morosini, classe 1986, che all'epoca militava nel Livorno in Serie B dopo essere arrivato in prestito dall'Udinese .

Trasportato d’urgenza in ospedale, il ragazzo non riuscì a sopravvivere. Una rara malattia ereditaria, una cardiomiopatia aritmogena, aveva spezzato tragicamente la sua vita mentre stava facendo ciò che amava di più. Sono passati tredici anni da quel giorno drammatico che ha profondamente segnato il calcio italiano.

L'Udinese ha voluto ricordare Piermario Morosini, scomparso in modo tragico in campo quel nefasto 14 Aprile di tredici anni fa: "Un ragazzo straordinario prima ancora che un promettente calciatore, aveva indossato la maglia dell'Udinese nella stagione 2005/06 e poi nuovamente in due distinti periodi tra il 2010 e il 2012. Il suo ricordo vive ancora nei cuori di tutti i tifosi bianconeri.