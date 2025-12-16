È scaduto ufficialmente il prestito di Brenner dall'Udinese al FC Cincinnati. L'attaccante era tornato in MLS ad agosto, segnando il suo secondo ritorno nella lega. In dieci partite giocate, ha realizzato quattro gol, portando il suo totale a 33 e collocandolo al terzo posto tra i marcatori del club americano.
Udinese News – Rientra un attaccante nella rosa! Il punto attuale
Arrivano notizie per quanto riguarda il "mercato" esterno: un attaccante rientrerà ad Udine per via della scadenza del prestito
"FC Cincinnati - si legge nel comunicato della società - esprime sincera gratitudine a Brenner per l'impegno dimostrato e per il suo apporto in questa stagione, augurandogli il meglio per il futuro all’Udinese".
Tornerà alla base l'attaccante brasiliano che con ogni probabilità o sarà ceduto nuovamente oppure farà fatica a trovare un posto da titolare con Runjaic.
