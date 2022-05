News Udinese – Il rientro è alle porte? / Le ultime su Beto

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. Stiamo parlando di una squadra interessante, le ultime sul centravanti Beto

Il team bianconero continua il suo percorso di crescita con il tecnico Gabriele Cioffi. Ci si prepara per concludere al meglio questa stagione ed aprire nel migliore dei modi anche la prossima. Stiamo parlando di una squadra che ha intenzione di dare il massimo e fare la differenza dal primo all'ultimo secondo. Questa seconda parte di stagione deve essere solo un punto di partenza in vista degli anni venturi. Non è un caso che la maggior parte dei giocatori dovrebbero rimanere per un altro anno e in questo modo i bianconeri potranno puntare ad obiettivi anche più interessanti. Intanto bisogna monitorare le condizioni di uno dei protagonisti di questa stagione. Stiamo parlando di un bomber che ha sempre fatto la differenza.

Il profilo

Il giocatore bianconero al centro dell'articolo è arrivato quest'estate durante l'ultimo giorno di mercato, se vogliamo essere più precisi proprio durante gli ultimi minuti. Stiamo parlando del bomber portoghese che fino a questo momento ha fatto innamorare tutti, il suo nome è Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto. Nella sua prima stagione nel massimo campionato italiano è riuscito a racimolare ben undici gol e soprattutto prestazioni di grande caratura. Sicuramente sarà uno dei punti fissi da cui ripartire in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane, però, ha sofferto parecchio per via di un infortunio. Ecco quanto potrebbe mancare al suo rientro sul campo da gioco.

Il rientro

Ancora non si ha nessun tipo di certezza, ma per il momento la squadra potrebbe dover ancora fare a meno di lui. Il tecnico Gabriele Cioffi cerca già delle possibili alternative (presenti in squadra). Sicuramente Isaac Success ha regalato più garanzie di Ignacio Pussetto ed infatti proprio il nigeriano dovrebbe partire titolare nelle prossime due occasioni.