Notizie Udinese – Le ultime dal Bruseschi / La Dacia Arena si rifà il look

Continua la preparazione dell' Udinese in vista del match contro il Bologna del prossimo 17 ottobre. Dopo la doppia seduta di ieri, la squadra è tornata ad allenarsi questo pomeriggio.

Mister Gotti ha optato per una sessione abbastanza leggera senza caricare troppo i ragazzi. In particolare, il tecnico friulano ha deciso di organizzare partitelle di pallamano per svago.