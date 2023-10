Rijeka-Udinese / Ecco come scenderanno in campo gli uomini di Sottil

Il Rijeka nelle prossime ore scenderà in campo per una sfida importante contro l'Udinese. Andrea Sottil ha già scelto l'undici titolare

La squadra bianconera oggi scenderà in campo per una sfida importante (nonostante si tratti di un match amichevole) contro il Rijeka. La partita darà un'idea a mister Sottil su molti giocatori che fino ad oggi non hanno trovato molto spazio. Occorre fare la differenza sul campo da gioco. Ecco tutte le ultimissime.