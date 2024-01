Mercato Udinese | Rilancio ADL: 40 milioni per Samardzic e Perez

Dopo l'inserimento della Juve per il talento serbo, la società campana vuole affrettare i tempi per chiudere questa doppia operazione

Dopo lo scatto per la Juve per Samardzic, il Napoli è pronto a rilanciare per non farsi soffiare il talento serbo. Il presidente Aurelio De Laurentiis sta infatti trattando con l'amico Pozzo due calciatori della società friulana: Lazar Samrdzic e Nehuén Pérez. I due giocatori sono stati individuati come gli uomini giusti per rendere la rosa di Walter Mazzarri più forte e completa.

Per fare il punto della situazione, la redazione di Radio Marte si è rivolta a Luca Marchetti, esperto di calciomercato: "Su Lazar Samardzic,il discorso si fa intrigante, con l'inserimento della Juventus, che ha avuto contatti col padre. Il Napoli è in vantaggio, ma i suoi tempi sono sempre lunghi, dal momento che De Laurentiis pone dei paletti. Gli azzurri hanno necessità da soddisfare e bisogna sbrigarsi, però il presidente non deroga da certi suoi modi di fare".

Sulle parole di Balzaretti di questa mattina, che ha negato un accordo con il club campano: "L'Udinese afferma di non vedere una chiusura imminente per Samardzic, ma intanto stanno trattando anche il difensore: Nehuén Pérez è il primo obiettivo per la difesa. Il Napoli ha messo in preventivo 40 milioni di euro per questa doppia operazione? E' questo l'ordine di grandezza su cui si ragiona nel complesso: non sappiamo come verrebbero distribuiti, ma è la cifra per cercare di strappare due calciatori al club friulano".

