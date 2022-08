News Udinese | Rilancio per Semedo, tutte le news sul match di Coppa Italia

L'inizio di stagione è alle porte per l'Udinese. Il club bianconero vuole continuare il suo percorso di crescita e riconfermarsi come una delle rivelazioni del campionato. Le prossime settimane saranno decisive in vista del futuro prossimo e attualmente sono in corso diverse trattative. Un profilo come quello di Andrea Sottil sulla panchina dell'Udinese porterà grande entusiasmo all'ambiente bianconero e porterà una serie di cambiamenti all'interno della rosa. Molti giocatori sono in uscita dall'Udinese.