Udinese – Rinnovo Larsen? “Quasi impossibile”: ecco i 4 (possibili) sostituti

Le ultime indiscrezioni che fuoriescono dalle mura friulane rivelano che il quadro della situazione sarebbe il seguente: il danese vorrebbe un ritocco dell'ingaggio ma la società non è d'accordo. In questo momento, però, è Larsen ad avere il coltello dalla parte del manico. Se la dirigenza bianconera non gli proporrà il rinnovo che vuole lui, Stryger farà i bagagli e lascerà Udine a parametro zero.