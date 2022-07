News Udinese | Arriva il rinnovo, tre volti nuovi per Sottil: rassegna stampa

La redazione di MondoUdinese.it vi augura il buongiorno in questa martedì 4 Luglio 2022 e vi dà il benvenuto nella rassegna stampa di oggi.

Il mercato bianconero ha definitivamente preso il via. Sono già arrivati i primi acquisti , ma le trattative in uscita sono ancora bloccate.

Prima di pensare ai nuovi innesti, la dirigenza del club friulano dovrà fare i conti con i tanti calciatori in procinto di cambiare casacca .

Tra questi, sembrava esserci anche un attaccante in scadenza. Nonostante ciò, nella giornata di ieri è stato ufficializzato il suo rinnovo. Non perdiamoci in chiacchiere ed entriamo nel vivo delle notizie di oggi <<<