Udinese / Alla ripresa toccherà a lui! Il piano di Cioffi

I punti all'ombra del Vesuvio non sono arrivati, la reazione azzurra nella ripresa non ha lasciato scampo ai friulani. Bianconeri che, comunque, escono dal "Diego Armando Maradona" pieni di orgoglio e con la testa alta .

Non si tratta di frasi fatte o di parte, l'orgoglio che la squadra deve provare è stato sottolineato, prima che da mister Cioffi nel post partita, sia durante la telecronaca che nei primi minuti appena terminata la partita. I complimenti, tuttavia, non muovono la classifica ma devono fare da presa di consapevolezza da parte dell'intera squadra bianconera .

La beffa più grande è l'espulsione molto più che discutibile di Pablo Marì che dopo sette partite di altissimo livello, cade in un'ingenuità, che ha lasciato la sua squadre in dieci. Marì non sarà della partita dunque alla ripresa del campionato. Mister Cioffi ha già pronto il piano d'azione per mantenere alta l'asticella dell'esperienza nel reparto difensivo:ecco di cosa stiamo parlando! <<<