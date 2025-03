Udinese News – Nazionali: rischio o occasione? La situazione attuale

La sosta nazionali potrebbe essere il solito bivio in cui sfruttare l'occasione in maniera positiva oppure rischiare di infortunarsi

Lorenzo Focolari Redattore 18 marzo - 09:05

Ormai ad ogni sosta delle nazionali il dibattito è sempre il solito: la convocazione è un'opportunità oppure un inutile rischio per l'integrità della stagione? In sostanza si tratta dell'eterna lotta tra i club in generale (Udinese compresa) e nazionale. Un vero e proprio gioco di forza che non accenna a diminuire bensì ad aumentare con le rispettive creazioni delle varie competizioni su ambo i fronti (Nations Cup, Conference League, la Super Champions...).

Tutto ciò porta l'opinione pubblica ad un dibattito che non dovrebbe esistere dal momento che club e nazionali di base collaborano per scoprire nuovi talenti e avere delle squadre sempre più forti. Infatti se dovessimo analizzare la questione mettendo al centro solo i calciatori allora non avremmo grosse divergenze. Ma se al centro mettiamo allenatori dei club e i rispettivi dirigenti ecco che il conflitto si anima maggiormente.

Ormai andare in nazionale sembra essere più un rischio che un'occasione anche se a questo giro le partite della sosta sono playoff di Nations League. L'Udinese vanta ben 10 giocatori in nazionale che daranno tutto per portare i propri paesi più in alto possibile. Le ultime di mercato: Tuttosport alla carica: “Bijol verso una big…”