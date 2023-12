News Udinese – Ritiro o non ritiro? Ecco la decisione finale di Pozzo

Ritiro o non ritiro per la squadra bianconera? Ecco la decisione finale del patron Giampaolo Pozzo in vista della sfida contro il Sassuolo

Il patron dell'Udinese Giampaolo Pozzo ha preso una decisione importantissima riguardo la squadra. Durante la partita di San Siro persa per ben quattro reti a zero, il team ha ricevuto una vera e propria batosta. Il Patron è irremovibile e di conseguenza tra qualche ora prenderà il via un ritiro che porterà la squadra fino al match contro il Sassuolo.

La partita contro i neroverdi non si può sbagliare per nessun motivo al mondo, complice anche la vittoria arrivata proprio contro il team emiliano da parte del Cagliari. Un match che ha complicato ancora di più una classifica già complessa. Adesso non resta che capire tutti i dettagli su una squadra che da domani dovrebbe essere in totale ritiro.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Udinese senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mondoudinese per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.