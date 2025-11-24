Notizie Udinese – Bertola senza ritmo fa fatica? L’analisi attuale

Il difensore bianconero non ha dimostrato di essere in gran forma: si tratta delle poche chance avute fino ad ora? Il punto

Lorenzo Focolari Redattore 24 novembre - 10:01

Nicola Bertola è arrivato questa estate dallo Spezia per compiere il cosiddetto salto di categoria passando dalla B alla A. Tutti sanno quanto sia difficile giocare nella massima serie italiana ed essere un difensore centrale. La famiglia Pozzo lo ha voluto fortemente ed è stato uno dei primi acquisti che adesso si trova in difficoltà nell'Udinese.

Nella gara contro il Bologna ci sono stati segnali di disorientamento da parte di Bertola. In particolare sul terzo goal la disattenzione commesso ha intavolato la fine del match. Più in generale durante la gara ha sofferto le discese dei rossoblu non tanto sul piano fisico quanto più su quello tattico.

Il famoso "ritmo gara" fino ad oggi gli è stato negato. Runjaic ha preferito utilizzare altri profili come Goglichidze braccetto e Kabasele centrale nella difesa a tre. Ecco che il caso Bertola diventa interessante da analizzare dal momento che ad oggi tutti si chiedoo quale sia il suo valore e perché non sta rendendo.