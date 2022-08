News Udinese | Ritorna un big nei rossoneri: la rassegna stampa

Ci siamo. Tre giorni e l'Udinese scenderà in campo per la prima di campionato. I friulani saranno impegnati in una sfida affascinante contro i campioni d'Italia, davanti a circa 70mila spettatori. I bianconeri vengono da una striscia positiva di tre pareggi consecutivi con i rossoneri, tutti terminati con il risultato di 1-1. Gli uomini di Sottil hanno tutto per ripetersi anche questa volta, soprattutto per mostrare i miglioramenti fatti durante questo pre campionato. La squadra è pronta, non resta che gustarsi questa supersfida in programma sabato alle 18,30.