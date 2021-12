News Udinese – Quando ritorna Pereyra? / La data del recupero

La squadra bianconera comincerà domani a lavorare in vista dei prossimi incontri. Ecco le ultime sul recupero di un giocatore fondamentale

Il team bianconero comincerà a lavorare domani. Il calendario è serratissimo ed anche molto difficile, dato che in sole due settimane verranno affrontate, in questo ordine: Fiorentina, Atalanta, i bianconeri allenati da Max Allegri e i biancocelesti di Maurizio Sarri. Si parla di incontri contro squadre più blasonate, ma la forma che ha mostrato l'Udinese nell'ultimo periodo è davvero incredibile. Tanto da riuscire a mettere in difficoltà i rossoneri di Zlatan Ibrahimovic e battere sia Crotone che Cagliari. Di conseguenza le aspettative sulla squadra friulana sono cresciute a dismisura e da loro ci si aspettano dei match degni di nota. Intanto andiamo a vedere come procede la guarigione dell'unico giocatore che non sarà disponibile alla ripartenza. I dettagli sul Tucu.

L'infortunio

Contro il Genoa, oramai un mese fa, dopo un contrasto di gioco, il giocatore argentino si è accasciato al suolo, per un problema alla spalla. Dopo la sostituzione obbligatoria, l'infortunio si è mostrato più serio del previsto e la squadra deve fare i salti mortali per poterlo sostituire. Tutti sono stati chiamati agli straordinari e durante questo mercato, molto probabilmente si opererà a centrocampo. L'assenza è pesante e probabilmente un rimpiazzo non può sostituire quello che il trequartista regala sul campo. Andiamo a vedere per quanti giorni ancora dovrà restare ai box.

La prognosi

Secondo il Gazzettino, l'Udinese dovrà fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori per ancora diverso tempo. Più precisamente per ancora un paio di mesi. Ebbene sì, la prognosi riservata all'ex Watford si aggira tra i 45 e i 60 giorni. Questo è il motivo principale, per cui, si andrà ad operare sul mercato. Serve un suo sostituto e serve il prima possibile. Andiamo a vedere chi potrebbe essere questo giocatore. Al momento sono due i talenti in lizza, arrivano dalla nostra Serie A.