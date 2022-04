Udinese – Il ritorno di Nehuen Perez / L’argentino partirà titolare?

Il team bianconero si avvicina al match di campionato. I ballottaggi sono ancora apertissimi, ma sembra esserci un ritorno sul camp

Redazione

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato, stiamo parlando di una partita tutt'altro che semplice e che potrebbe avere diversi riscontri. Dall'altra parte ci sarà una società pronta a dare tutto, stiamo parlando del Cagliari di Walter Mazzarri che ha bisogno urgente di aggiungere punti alla sua classifica. Anche la squadra allenata da Gabriele Cioffi non si aspetta passi falsi ed anzi vuole ipotecare a tutti gli effetti la sua permanenza nella massima serie. Non sarà semplice riuscire ad imporsi su una squadra come quella isolana, ma bisogna fare il possibile per trovare una quadra. Proprio le ultime notizie confermano il recupero di un titolarissimo del mister toscano. Non vede l'ora di tornare sul campo da gioco.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha sempre fatto la differenza e nell'ultimo periodo la sua permanenza ai box si è riflettuta sul team bianconero. Ora che è di nuovo in condizione il mister se lo porterà subito dietro. Stiamo parlando di un giocatore unico come il difensore centrale argentino Nehuen Perez. Un talento che da diverso tempo è già nel giro della nazionale e di conseguenza cercherà in tutti i modi di continuare a sorprendere pur di conquistare un posto ai prossimi mondiali (Qatar 2022). Oggi tornerà tra i convocati, ma ecco tutto quello che sappiamo su di lui e se finalmente potrà giocare dall'inizio.

Ancora tempo

A quanto pare le sue condizioni permettono di poter tornare sul campo da gioco, ma non dal primo minuto. Di conseguenza la chiamata è arrivata, ma sarà solamente dalla panchina (almeno inizialmente), poi a partita in corso potrebbe cambiare tutto lo scacchiere tattico del mister e di conseguenza potrebbe esserci anche il suo rientro. In conclusione, non perderti le dichiarazioni del tecnico Gabriele Cioffi. Non si accettano passi falsi <<<