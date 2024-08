Udinese – Il ritorno di Sanchez? Il pensiero degli ex: da Guidolin a Coda

Il ritorno di Sanchez è ufficiale da oramai due giorni. Il calciatore non vede l'ora di poter dire la sua. Il pensiero degli ex sull'affare

El Nino Maravilla è tornato ad Udine per vestire la maglia dell'Udinese. Questa decisione logicamente ha portato tanti suoi ex compagni ad augurargli buona fortuna. Andiamo a vedere nel dettaglio le dichiarazioni di mister Guidolin e del difensore Coda .

Il suo ex tecnico è convinto delle sue capacità: "Sanchez ad Udine? Un grandissimo colpo di mercato. Sarà un leader carismatico. Avrebbe avuto la possibilità di andare a guadagnare ancora molto altrove, penso all'Arabia". Il suo compagno Coda: "Non me l'aspettavo minimamente, però ora che è arrivato meglio così. È un ottimo acquisto e penso che sia in grado di fare ancora la differenza". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'affare Samardzic <<<