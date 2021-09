Udinese – “La rivoluzione gottiana”! Cambia tutto: modulo e giocatori

Le ultime tre sconfitte ottenute contro Napoli, Roma e Fiorentina sembrerebbe che abbiano colpito i bianconeri soprattutto a livello psicologico. L'Udinese è nota per essere una squadra che non molla mai. Gotti lo sa e sta facendo un grande lavoro con i suoi ragazzi. Questa domenica non sono ammessi errori e non ci sono scuse. Vietato perdere. Dopo i blu cerchiati ci sarà il Bologna di Mihajlović e dopo ancora l'Atalanta di Gasperini. Bisogna invertire il trend negativo prima che sia troppo tardi.