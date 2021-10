News Udinese – Rivoluzione in attacco e bomba di mercato! Le ultimissime

1 di 3 Non c'è tempo da perdere

L'Atalanta ha bucato! In che senso? La macchina bergamasca si è inceppata e la sconfitta è stata parecchio dolorosa. Ieri sera la Dea (in vantaggio di due gol) ha perso 3-2 contro il Manchester United targato Cristiano Ronaldo. Attenzione al dejavu.

Questa storia l'abbiamo già vista. Vi ricordate quando il Napoli ha affrontato il Leicester in Inghilterra? L'Udinese arrivava da due vittorie e da 3 risultati utili consecutivi. I bianconeri sono scesi in campo con il coltello tra i denti ma hanno giocato soltanto per 20 minuti prima che i partenopei ingranassero la marcia prendendo il controllo del gioco. Ma dove vogliamo arrivare? Perché questo titolo?