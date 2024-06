Udinese / Rocchi cita il caso Maignan ma scorda gli ululati a Lukaku

Nell'Aula Magna di Coverciano, durante la conferenza stampa di fine stagione degli arbitri, Gianluca Rocchi ha parlato dei vari temi emersi in questa stagione sportiva, tra i quali anche il razzismo , ritirando in ballo il caso di Udine

"Era stata una delle cose sulle quali stare attenti, abbiamo avuto un caso, quello di Maignan a Udine in cui Maresca era stato bravissimo. E sì, anche Acerbi con Juan Jesus ma parlo di rapporti tra il pubblico e i calciatori. Questo vuol dire che il pubblico come prima cosa si è comportato meglio e che, se stimolate, sul tema le persone danno risposte. Noi vorremmo avere zero casi, non uno, però possiamo farci un applauso tutti, come sistema calcio”. Peccato che però Rocchi si sia dimenticato di citare gli ululati a Lukaku nel derby. Come al solito si è persa occasione di fare chiarezza.