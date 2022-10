News Udinese | Rodrigo Becao a Dazn: “Siamo una squadra molto unita”

Il centrale brasiliano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn riguardo al momento che sta vivendo l'ambiente friulano

Redazione

Dopo la sconfitta alla prima giornata per 4-2 contro i rossoneri a San Siro, l'Udinese ha subito solo 4 reti nelle ultime 6 partite. Questa impermeabilità difensiva è dovuta al fatto che la squadra riesce a essere più corta e a tenere di più il pallino del gioco. In questo però, grandi meriti vanno dati al terzetto arretrato. Bijol è una sorpresa, Perez una conferma, mentre Becao ormai è da considerarsi un leder al pari di Pereyra e Deulofeu. Al momento, il centrale brasiliano, sta fornendo la miglior stagione in maglia friulana, dovuta a letture perfette e intercettazioni rocciose.

Il difensore ex CSKA sta impressionando gli addetti ai lavori anche per la sua partecipazione in fase offensiva: già a quota due reti in questo campionato. In più Becao ha mostrato negli ultimi anni una certa affidabilità anche dal punto di vista fisico: dalla stagione 20-21 ha saltato solo 6 partite (presente 78 volte su 84). Grazie alla sua stazza e alla sua potenza fisica riesce ad asfissiare gli avversari e a mantenere il controllo del pallone e della partita.

Le parole del brasiliano

Rodrigo Becao ha parlato ai microfoni di DAZN in vista del big match di domenica contro l'Atalanta: "Siamo una squadra molto unita. Sia in allenamento che in partita ci aiutiamo molto l'un con l'altro. Rispetto alla passata stagione il nostro atteggiamento è cambiato, ciò ci ha fatto portare punti a casa. Il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell'anno scorso.