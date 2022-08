Notizie Udinese | Rodrigo Becao: “Sono certo che miglioreremo in futuro”

Il numero 50 è stato comunque uno dei più positivi della banda di Sottil, fornendo la solita prova rocciosa in fase difensiva. Il merito in più va dato al fatto di essere riuscito, oltre a segnare, a contenere le incursioni pericolose di uno specialista del ruolo come Rafa Leao. Il tutto dopo essere rientrato solo in settimana dall'infortunio occorso in amichevole contro il Bayer Leverkusen. Becao è stato fermato nel post-gara dai microfoni di Udinese Tv, ai quali ha rilasciato una breve intervista. Ecco le sue parole:

"Peccato davvero per il risultato finale, siamo riusciti a segnare presto ma non a tenere il punteggio fino alla fine. Ci sta, è il calcio, abbiamo commesso degli errori ma cercheremo di migliorare per il futuro. Questa partita ormai è il passato. Il gruppo è giovane e ci sono ragazzi nuovi che devono capire il sistema di gioco. Non abbiamo scuse, ora pensiamo alla Salernitana. Sono felice per il gol, mi piace segnare e aiutare la squadra, ma l'importante è sempre il risultato finale. Lavoreremo per migliorare, sempre". Parole da leader per il centrale, che in breve tempo è diventato un vero e proprio punto di riferimento per la retroguardia friulana. Non a caso, negli anni, gli allenatori sono cambiati, ma Becao ha sempre giocato. Allontanate anche le sirene di mercato che lo vedevano in Turchia, al Fenerbache, il brasiliano può concentrarsi interamente sul bianconero. Con la speranza che sia arrivato il momento della consacrazione definitiva su questi livelli.