Roma-Udinese / Belotti vuole essere protagonista: “Io sono pronto…”

Il bomber giallorosso Andrea Belotti non vede l'ora di iniziare la sua nuova avventura nella capitale. Contro il Monza, per lui, ci sono stati i primi minuti sul campo da gioco con la nuova squadra. Poco tempo per entrare nel cuore dei tifosi capitolini, ma comunque l'occasione per fare bene e mettersi in mostra. Contro l'Udinese, però, potrebbe arrivare la prima chance importante. Un giocatore che ha molta voglia di sorprendere e di conseguenza non sarà semplice arginarlo per la difesa friulana capitanata da Rodrigo Becao. Intanto non perdere le prime parole di Andrea Belotti da nuovo giocatore della Roma. Ecco le sue dichiarazioni.