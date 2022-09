Udinese-Fiorentina / Becao: “Non parlo di mercato, penso solo al campo”

Il difensore bianconero Rodrigo Becao , continua a sorprendere e si sta confermando sempre di più come uno dei pezzi pregiati della squadra di Andrea Sottil. Anche ieri contro la Fiorentina ha giocato una partita magistrale e mai lasciato spazio agli attacchi dei viola. Sicuramente è uno dei migliori giocatori di questo inizio di stagione, visto che da difensore centrale è riuscito a portare anche un gol ed un assist a casa. Al termine della partita contro la squadra toscana ha detto la sua e fatto il punto su questo avvio di campionato. Non perdere tutte le dichiarazioni del vice capitano bianconero. Ecco le sue parole e le affermazioni più eclatanti.

Il pensiero sull'incontro: "Una buona gara, come l’avevamo preparata. Dall'altra parte del campo c'era la Fiorentina (una rosa forte), ma sono contento di come si sono comportati i miei compagni, del nostro atteggiamento e dei tre punti finali". Il difensore ha poi continuato parlando del capitano Roberto Pereyra: " Il capitano ha sicuramente meno gamba rispetto a giocatori come Nahuel e Brandon (Molina e Soppy), ma ha delle qualità invidiabili quando gioca a pallone. Tutti sappiamo quanto sia forte. Cerco di dargli una mano, lui è intelligente, e quando uno è intelligente capisce subito che deve fare. Il Tucu è un'alternativa ed il mister sa che quando servirà potrà impiegarlo anche sulla fascia destra".

Mancano ancora poche ore alla fine del mercato estivo, ma Becao anziché smorzare gli animi fa aumentare le preoccupazioni. Ecco le parole del brasiliano riguardo una sua possibile cessione: "Non lo so se rimango ad Udine, non mi piace parlare di mercato. Tutto quello che riguardo l'extra campo, spetta al mio agente. Io mi concentro unicamente sulle mie prestazioni". Non perdere le valutazioni al termine del match tra Udinese e Fiorentina. Ecco le pagelle dell'incontro <<<