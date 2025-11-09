L'Udinese e la Roma si sono date battaglia sul campo da gioco. I bianconeri, però, sono caduti sulle ottime giocate degli avversari che hanno conquistato la vittoria ed anche il primo posto in classifica.
Roma 2-0 Udinese | Il commento del match: Kamara costa tre punti
udinese
Roma 2-0 Udinese | Il commento del match: Kamara costa tre punti
La Roma e l'Udinese continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli e il commento della sfida
Il primo tempo
La partita parte subito su un binario ben assestato e chiaro. Il club di casa vuole fare la partita e lascia spazio ai bianconeri solamente in ripartenza. Sono diverse le occasioni soprattutto con Celik e Pellegrini, oltre Dovbyk complice un Wesley difficile da arginare sulla fascia. Il match, però, cambia al minuto 40. Celik non prende il pallone che finisce per sbattere sulla mano di Kamara dopo un intervento alquanto maldestro. Rigore e Pellegrini trasforma senza problemi. 1-0 per la Roma e passiamo al secondo tempo <<<
