L'Udinese si avvicina all'ennesima sfida di questo inizio di campionato e si tratta di un match complesso contro un'ottima squadra come la Roma di Gian Piero Gasperini. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni del coach.
Roma-Udinese | La conferenza di Runjaic: “Davis ci sarà…”
Che partita sarà contro la Roma?—
"L'esperienza fatta con l'Atalanta ci aiuterà anche nel corso della prossima sfida contro la Roma. Una squadra per cui nutriamo grande rispetto e soprattutto ci aspettiamo una grande sfida. Sarebbe bello andare subito in vantaggio, ma sarà difficile, noi daremo tutto per mettere in difficoltà una società che si sta giocando le prime posizioni della classifica".
Davis ci sarà?—
"Davis sarà presente, ma dalla panchina. Si è allenato poco con noi e di conseguenza diventa molto difficile vederlo sul campo da gioco dal primo minuto. Penso possa dire la sua per massimo mezz'ora. Fondamentale ci sia, ma ancora più importante questa pausa che ci permetterà di averlo al meglio contro il Bologna".
Altre assenze?—
"Non ci sarà Lennon Miller. Ha subito una contusione due giorni fa. Non dimentichiamoci che mancherà anche Kristensen. Il calciatore danese tornerà solo dopo la sosta".
