Roma-Udinese | La conferenza di Runjaic: “Davis ci sarà…”

La Roma e l'Udinese sono pronte per la prossima sfida di campionato. Non perdiamo le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic: tutti i dettagli

Che partita sarà contro la Roma?

"L'esperienza fatta con l'Atalanta ci aiuterà anche nel corso della prossima sfida contro la Roma. Una squadra per cui nutriamo grande rispetto e soprattutto ci aspettiamo una grande sfida. Sarebbe bello andare subito in vantaggio, ma sarà difficile, noi daremo tutto per mettere in difficoltà una società che si sta giocando le prime posizioni della classifica".