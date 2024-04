Udinese-Roma / Decisa la data del recupero: ecco quando si giocherà

La Lega Calcio proprio in queste ore ha deciso quando si recupereranno i 18 minuti mancanti del match giocato questa domenica: i dettagli

La sfida tra Udinese e Roma ha una nuova data. Il match a cui mancavano solamente 18 minuti (più recupero) verrà recuperato nel corso della prossima settimana. Infatti la Lega Serie A ha deciso che la sfida andrà in programma il prossimo 25 Aprile. Il primo slot disponibile è stato subito colto dalla Lega che non ha voglia di mandare questa sfida per le lunghe.