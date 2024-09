Verso Roma-Udinese | Decisione clamorosa di Juric: tutti in ritiro

Tutti sull'attenti e soprattutto non si accetta alcun tipo di lamentela. Sappiamo che Ivan Juric è un vero e proprio sergente e in vista della sfida con l'Udinese ha preso una decisione clamorosa a soli due giorni dal suo arrivo in quel di Trigoria. Tutta la squadra andrà in ritiro fino alla partita di campionato di domenica sera.