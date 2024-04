Udinese-Roma / La decisione è presa: ecco quando si recupera il match

L'Udinese e la Roma adesso sono pronte per i prossimi incontri di campionato. Soprattutto i giallorossi stanno vivendo un grandissimo momento di forma , infatti proprio ieri è arrivata la qualificazione all'ennesima finale europea nel corso delle ultime stagioni. Adesso non possiamo fare altro, però, che scoprire quando si recupererà la sfida di campionato sospesa questa domenica.

Oramai manca solo l'ufficialità della Lega (che arriverà questo pomeriggio), ma la sfida tra l'Udinese e la Roma verrà recuperata il prossimo 25 aprile. Un calendario fittissimo per le due squadre che avranno il triplo impegno nel giro di sette giorni. Per l'orario si pensa le 18:00. In questo modo ci sarà la possibilità di tornare nella Capitale in giornata.