Roma-Udinese / Formazioni ufficiali: nessuna sorpresa, solo i titolarissimi

L'Udinese è pronto per la sfida di campionato contro la Roma di José Mourinho. Ecco le formazioni ufficiali emanate dai due tecnici

Tra meno di un'ora si scende in campo e lo si fa per una partita importantissima tra l'Udinese di Gabriele Cioffi e la Roma di José Mourinho. Non perdiamo altro tempo ed andiamo sin da subito a vedere quali sono le scelte dei due tecnici e i ventidue che si daranno battaglia nel corso dei prossimi novanta minuti (più recupero) di gioco.