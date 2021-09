Udinese – Roma / Le probabili formazioni: “Sorprese in vista”

Il match contro la Roma è alle porte, sono ancora diversi i dubbi da sciogliere. Scopri assieme a noi quali saranno gli 11 titolari

Oggi è il giorno della verità , dopo la prima bruciante sconfitta, la compagine allenata da Luca Gotti avrà la chance per potersi rialzare . Il match è tra i più difficili in programma, l'avversario è tutt'altro che abbordabile, stiamo parlando della Roma di José Mourinho. Anche la società capitolina arriva da una debacle in campionato, (3-2 contro l'Hellas Verona) ma anche per loro la voglia di rivalsa e di rifarsi è altissima. Il conto alla rovescia è già iniziato , il countdown si fermerà alle 20 e 45 e allo stadio Olimpico di Roma le due società sono pronte per farci divertire. Andiamo a vedere i probabili undici titolari .

Per i bianconeri i dubbi principali sono due. Nella prima occasione si vorrebbe dar riposo a Becao per poter far spazio a Nehuen Perez o De Maio, il ballottaggio è apertissimo. Il difensore dell'Atletico Madrid che non ha ancora esordito in Serie A. Il secondo dubbio riguarda la fascia, Larsen non è uscito al meglio dal match contro il Napoli ed Udogie sembra essere completamente recuperato, fino all'ultimo possiamo aspettarci delle novità. I giallorossi invece daranno finalmente la chance di esordio (in campionato) dal primo minuto a Chris Smalling. L'inglese ha recuperato bene e vuole riprendersi la titolarità. Riposo molto probabile anche per Nicolò Zaniolo, il trequartista fino ad ora ha saltato pochissimi minuti, motivo per cui è pronto Carles Perez. Non finisce qua, perché ci sono diversi giocatori che hanno dato forfait e non saranno dell'incontro. Il mistero si infittisce <<<