Sfida decisamente interessante ed importante per i bianconeri di mister Kosta Runjaic che nel corso di questi novanta minuti avevano la possibilità di riprendersi la parte sinistra della classifica. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con il racconto minuto per minuto.
mondoudinese udinese news udinese Udinese-Roma | Il commento: vittoria contro tutto e tutti
udinese
Udinese-Roma | Il commento: vittoria contro tutto e tutti
Il commento alla fine dei novanta minuti di gioco e di battaglia tra i giallorossi di mister Gian Piero Gasperini e i bianconeri di Runjaic
Il primo tempo
Una prima frazione di gioco che fa subito capire come l’Udinese proverà ad interpretare la partita uomo uomo a Tuttocampo in pieno stile Gasperini. Match giocato alla perfezione ed infatti la squadra bianconera riesce a mettere il bastone tra le ruote a quella gialla rossa. La dimostrazione finale è un primo tempo che si conclude sullo zero a zero. Passiamo alla cronaca del secondo tempo <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA