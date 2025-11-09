mondoudinese udinese news udinese Roma 2-0 Udinese | Il salto di qualità non arriva: le pagelle

udinese

Roma 2-0 Udinese | Il salto di qualità non arriva: le pagelle

La Roma continua a lavorare e si gode il primato in classifica dopo una grande vittoria contro una squadra come l'Udinese. Ecco tutti i voti
Nicola Badursi

Roma 2-0 Udinese | Il salto di qualità non arriva: le pagelle- immagine 1

Non viene quasi mai chiamato in causa, visto che i tiri della Roma o sono infondo alla rete oppure fuori dalla porta difesa dall'estremo difensore nigeriano.

Una prova senza grossi alti o bassi, in generale sembra aumentare la sua sicurezza tra i pali.

Voto: 6

© RIPRODUZIONE RISERVATA