Mister Gian Piero Gasperini e mister Kosta Runjaic continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una sfida decisamente complessa contro due squadre che hanno tutte le qualità per fare la differenza sul campo da gioco. Non possiamo fare altro che spostare l'attenzione sulle decisioni prese dai due mister: ecco le formazioni ufficiali.
Udinese-Roma | Le formazioni ufficiali: Runjaic e Gasp così in campo
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All: Runjaic
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen. All: Gasperini
