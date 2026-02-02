mondoudinese udinese news udinese Udinese-Roma | Le formazioni ufficiali: Runjaic e Gasp così in campo

Udinese-Roma | Le formazioni ufficiali: Runjaic e Gasp così in campo

Mister Kosta Runjaic si avvicina al prossimo incontro di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sul colpo di mercato
Mister Gian Piero Gasperini e mister Kosta Runjaic continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Una sfida decisamente complessa contro due squadre che hanno tutte le qualità per fare la differenza sul campo da gioco. Non possiamo fare altro che spostare l'attenzione sulle decisioni prese dai due mister: ecco le formazioni ufficiali.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Solet, Kristensen, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Ekkelenkamp, Atta; Davis. All: Runjaic

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pellegrini, Soulé; Malen. All: Gasperini

