L'estremo difensore mette a referto una prova nella media del suo rendimento all'interno di questo campionato. Le sue qualità sono esponenzialmente incredibili è arrivato il momento di vederlo rendere con una certa sicurezza per più tempo.
Udinese-Roma | Le pagelle della redazione: Colpo da 90
Tutti i voti assegnati alla fine della sfida tra i giallorossi di Gian Piero Gasperini ed i bianconeri di mister Kosta Runjaic: il punto
Quando viene chiamato in causa non da sempre sollievo e sicurezza a tutto il reparto
Voto: 6
