Udinese-Roma 3-0 / Mourinho: “Vi svelo la verità sul rigore di Pellegrini”

Il team bianconero perde il match per 3-0. Ecco le parole del tecnico giallorosso José Mourinho. Una partita da estasi giallorossa

Il mister portoghese ha parlato al termine dell'incontro. Una partita che è stata dominata dai giallorossi, visto anche il risultato finale. Dopo il pareggio con il Monza, l'Udinese si presenta all'Olimpico senza Beto e svolge una prestazione deludente. Oggi i ragazzi di Sottil sono apparsi stanchi e con poche idee. Un risultato che sicuramente ridimensiona le idee della società e dei tifosi in vista del proseguimento di questa stagione. Intanto non perdere le dichiarazioni del mister giallorosso José Mourinho.

Una Roma che è andata a mille nonostante l'impegno europeo. Cosa è cambiato?

"Abbiamo cambiato diversi giocatori. Pellegrini e Georgino hanno giocato 45 minuti giovedì, quindi oggi erano abbastanza riposati. Abbiamo rischiato, però ho avuto una risposta ottima dalla squadra. Il risultato può far pensare a una partita facile, ma io non sono mai stato tranquillo. Il rigore parato ha cambiato l'inerzia della partita. Nel secondo tempo ci siamo abbassati, si è sentita la stanchezza di coppa. Un 3-0 che non si è avvertito dalla panchina".

Quanto è importante avere un blocco italiano?

"A me piace, e questo non è la conseguenza della nostra realtà economica. E' un modo della società per dimostrare l' ottimo rapporto con il calcio giovanile. Mi piace avere questo nucleo. Nonostante i tanti giocatori stranieri, io penso che i giocatori romani e italiani aiutino gli altri che arrivano a capire cosa vuol dire giocare per la Roma. Grande personalità di Edoardo".

Le parole sul capitano — Cosa c'era in quell'abbraccio col suo capitano?

"Serviva vincere e giocare con fiducia senza avere pressioni per il rigore sbagliato. Non abbiamo bisogno di dire cosa succede nello spogliatoio. La decisione di non farlo tirare è stata mia. Non volevo mettergli questa pressione extra. Ha fatto un'ottima partita e un ottimo gol. Per il bene della Roma tutti devono rimanere sulla stessa barca".

Si conclude qua l'intervista di José Mourinho nel post partita di un incontro dai mille volti. La Roma si porta a casa vittoria di spessore che mancava da troppo tempo. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in tema partita. Non perdere tutti i voti assegnati questa sera. Ecco le pagelle di Roma-Udinese <<<