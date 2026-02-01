Udinese-Roma | Non solo Dybala, un altro top alza bandiera bianca

Non solo Paulo Dybala alza bandiera bianca in vista della prossima sfida di campionato tra i bianconeri di Udine e i giallorossi allenati da Gian Piero Gasperini. Proprio in questi istanti arriva un nuovo forfait che cambia le carte in tavola per l'Udinese. L'attacco entra in una vera e propria emergenza .

Il bomber che non ci sarà nel corso del prossimo incontro è Evan Ferguson. Il calciatore in prestito alla Roma sta vivendo un momento tutt'altro che semplice e quest'infortunio continua a dare problemi sotto tutti i punti di vista.