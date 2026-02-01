Udinese-Roma | Parla mister Runjaic: “Siamo una squadra altalenante”

L’Udinese si avvicina a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Non perdiamo un secondo ed ecco le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic per presentare al meglio il match contro la Roma.
Mister Kosta Runjaic fa il punto prima del match di campionato con la Roma. Ecco le sue dichiarazioni per preparare al meglio la sfida
Chance per trovare continuità?—
” Giocheremo contro una grande squadra in casa ed arriviamo da un momento positivo. Non possiamo parlare di continuità nei risultati perché siamo una squadra da metà classifica e ci sta essere altalenanti nei risultati, come le altre squadre che ci sfidano e si trovano nella nostra zona”.
Il punto sugli infortuni—
”Zanoli è una grande perdita per la squadra. Bertola lo abbiamo preso per fare il difensore centrale anche se con il Napoli ha dimostrato di poter giocare bene anche come quinto”
