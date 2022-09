Udinese-Roma / Le parole di Andrea Sottil: “Entusiasmo alle stelle”

Domani si scende in campo e bisogna preparare la sfida con la Roma. Ecco le parole dette in conferenza stampa dal tecnico bianconero

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Domani sera si scende in campo per una partita che non solo vale i tre punti, ma anche l'onore di battere la squadra che (al momento) si trova in cima alla classifica: la Roma di José Mourinho. Resta un match complesso in cui non ci si può permettere nessun tipo di passo falso se si vogliono portare a casa i tre punti o comunque un risultato positivo. Il tecnico Andrea Sottil lo sa ed infatti ha spiegato nei dettagli la sua preparazione al prossimo incontro. Ecco le parole del mister bianconero nella conferenza stampa che anticipa di un giorno il fischio d'inizio.