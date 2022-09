Udinese-Roma / Le parole di Sottil: “La scelta di Pereyra e Beto…”

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Tra meno di un'ora si scenderà in campo per la sfida tra Udinese e Roma. Una partita dalle mille sfaccettature e che potrebbe permettere alla società bianconera di continuare a scalare la classifica in maniera massiccia. La squadra bianconera non vede l'ora di scendere sul campo da gioco ed adesso bisognerà dare il massimo per poter portare a casa i tre punti. Nel prepartita ha detto la sua il tecnico Andrea Sottil, ecco il commento del mister su questo incontro che potrebbe essere deciso dai dettagli.